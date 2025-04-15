شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 51 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 51 ألفا، والإصابات إلى 116 ألفا و343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، عن الوزارة قولها "إن من بين الحصيلة 1630 شهيدا، و4 آلاف و302 مصاب منذ 18 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.