شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى فى قصف الاحتلال بوابة المستشفى الكويتى فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينى، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، فى قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية البوابة الشمالية للمستشفى الكويتى التخصصى فى خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد فلسطينى وإصابة 10 آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية للمستشفى.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في تل الهوا بمدينة غزة، توقف العمليات الجراحية، وعودة الأطباء لاستخدام الوسائل البدائية للتعامل مع الجرحى، نتيجة نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحذرت مصادر طبية فلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية في القطاع جراء الحصار المشدد، وإغلاق جيش الاحتلال المعابر، مع مواصلته حرب الإبادة منذ عام ونصف، حيث تعيق أزمة نقص الأدوية عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للمرضى والجرحى، ومرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية.