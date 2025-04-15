شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بطائرات مسيرة على محطة توليد كهربائى بولاية نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

اطلقت ميليشيا الدعم السريع، طائرات مسيرة، مستهدفة مستودعاً للوقود ومحطة للتوليد الكهربائي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل في السودان، ما نتج عنه انقطاع في التيار الكهربائي بمناطق واسعة.

وتكثف الدعم السريع هجماتها على مدن شمال السودان، على خلفية تهديدات أطلقها نائب قائد ميليشيا الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، باجتياح ولايتي الشمالية ونهر النيل.

وكشف شهود عيان، أن طائرات مسيّرة استهدفت مواقع لتخزين المشتقات البترولية غرب المنطقة الصناعية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما أدى إلى تدمير أحد المخازن، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وأشاروا إلى أن هجوماً بطائرة مسيّرة أخرى استهدف كهرباء مدينة عطبرة بالتزامن مع الهجوم على مستودع المشتقات البترولية.

ومن جهته، قال مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان إن محطة عطبرة تعرضت لاعتداء بالمسيرات، أسفر عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي عن الولايتين.

وأوضح أن قوات الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة في إخماد الحريق، وسوف تُجرى عملية التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.

وعلى مدى أيام متواصلة، ظلت الدعم السريع تستهدف مواقع مدنية وعسكرية استراتيجية في ولايتي الشمالية ونهر النيل، مما أدى إلى أضرار بالغة طالت سد مروي، نتج عنها انقطاع في التيار الكهربائي شمل عدداً من الولايات.