شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بالخليل بحجة الأعياد اليهودية والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمى الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، أمام المصلين المسلمين، بمناسبة عيد الفصح اليهودى، وفتحته أمام المستوطنين لمدة يومين.

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - " إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ الليلة الماضية، وسيتواصل حتى مساء غد الأربعاء، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.