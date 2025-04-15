شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين السودانيين: مقتل 28 صحفيا منذ اندلاع الحرب فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب فى 15 أبريل 2023 إلى 28 صحفيا.

وقال أبو إدريس، في مقابلة خاصة مع قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن عدد الضحايا من الصحفيين والصحفيات ارتفع حتى أمس الاثنين، إلى 28 صحفيا وصحفية منهم 8 قتلوا أثناء تأدية مهام عملهم بالإضافة إلى أن الآخرين قتلوا في منازلهم".

وأشار المسؤول السوداني إلى ارتفاع عدد الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين إلى 550 انتهاكا موثقا، موضحا أن الصحفيين السودانيين الذين تعرضوا للاحتجاز والتوقيف بلغ عددهم حتى الآن 66 صحفيا وصحفية، مما يشير إلى أن الاحصائيات تتغير بشكل مستمر، وتؤكد أن هذه الحرب كما استهدفت المدنيين في كافة قطاعات الدولة استهدفت أيضا الصحفيين والصحفيات في كافة ربوع البلاد.

وأضاف أبو إدريس أن المؤسسات الصحفية والإعلامية في السودان دمرت بنسبة كبيرة في محاولة لطمس معالم الحقيقية التي توثق كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في هذه الحرب، مؤكدا أن الحرب في السودان أجبرت أكثر من 500 صحفي وصحفية على اللجوء إلى دول الجوار، كما أن 1000 منهم قد نزحوا للداخل، بالاضافة إلى توقف أكثر من 90% من ممارسة مهنة الصحافة بسبب الدمار الذي لحق بكافة المؤسسات الصحفية في السودان.

وشدد على أن الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين ساهمت بشكل كبير في انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات وتصاعد خطاب الكراهية في البلاد، لافتا إلى المشاكل التي تعرضت إليها أيضا الصحافة الإلكترونية السودانية.