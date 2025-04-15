شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى ثالث أيام عيد الفصح اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن نحو 400 مستوطن اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ثالث أيام "عيد الفصح اليهودي".

وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

