شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى خيام النازحين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى خيام النازحين فى قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام في منطقة المواصي غرب خان يونس

جنوب القطاع وفي بيت لاهيا (شمال) ، استشهد فلسطينيان في قصف خيمة في محيط أحد الملاعب .

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ79 على التوالي، ولليوم الـ66 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني مستمر، وتعزيزات عسكرية ومداهمات واعتقالات.