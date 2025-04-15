شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وكوبا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير اليمني لدى كوبا محمد ناشر مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الكوبية، أرماندو برجارا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضحت قناة اليمن الفضائية ، مساء الاثنين ، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول قضايا التعاون الدولي، كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز اللقاءات واستمرار التشاور بين البلدين الصديقين.



وعبر السفير ناشر، عن تقدير اليمن للجهود الكوبية في تعزيز التعاون مع بلادنا ، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتطوير الشراكة بين الجانبين.



فيما أكد المسؤول الكوبي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل على تعزيزها في جميع المجالات.