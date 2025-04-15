شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وفرنسا يبحثان تقييم شراكتهما فى كافة المجالات وفقا لإعلان الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الاثنين ، بزيارة عمل إلى فرنسا، بدعوة من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو.

تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الشراكة الاستثنائية ، التي أرساها الإعلان الموقع بالرباط في أكتوبر 2024، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

تعد هذه الزيارة مناسبة لتقييم تنفيذ مضامين هذا الإعلان على مختلف المستويات، وذلك وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.