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فيصل بن فرحان وعراقجى يبحثان تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة بشأنها

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فيصل بن فرحان وعراقجى يبحثان تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة بشأنها

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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