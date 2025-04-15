شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان وعراقجى يبحثان تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة بشأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين تطورات الأوضاع في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

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