شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الإثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".