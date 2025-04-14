شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس إندونيسيا يدينان تصعيد انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تصعيد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، محذرين من أية محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.



جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الزعيمان، اليوم /الإثنين/، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين الأردن وإندونيسيا، وأبرز التطورات في الإقليم.

وفي بداية مباحثات موسعة سبقتها ثنائية عقدت في قصر الحسينية، رحب الملك عبدالله الثاني، بالرئيس سوبيانتو في أول زيارة له للأردن منذ توليه الرئاسة في بلاده.



وأكد الملك عبدالله الثاني، أهمية دور إندونيسيا على المستوى الدولي، بقيادة الرئيس سوبيانتو، في تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الحالية في المنطقة.

وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا الحرب على غزة والأوضاع في سوريا ولبنان، تخلق حالة من انعدام الاستقرار، مشيدا بما حققته إندونيسيا خلال السنوات الماضية من تقدم، ما يشكل فرصا كبيرة يمكن الاستفادة منها بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي.

وبين العاهل الأردني، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، أن المباحثات ستسهم في بناء الجسور بين حكومتي وشعبي الأردن وإندونيسيا.



وشدد الملك عبدالله الثاني على استمرار الأردن بالقيام بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وبدوره، قال الرئيس الإندونيسي إن الأردن وإندونيسيا أصدقاء منذ زمن طويل، معربا عن تضامن بلاده مع الأردن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إندونيسيا تدعم بقوة حق الشعب الفلسطيني في أن يكون مستقلا، وفي قيام دولته المستقلة.

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة في تحقيق التقدم للأردن، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، لا سيما الزراعية منها.



وركزت المباحثات على آليات توسيع آفاق التعاون، خصوصا في المجالات الدفاعية، والتعليمية، والزراعية، والدينية.

وتطرقت المباحثات إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستعادة وقف إطلاق النار، واستئناف دخول المساعدات، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وأهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وشهد الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي، وثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الزراعية والتعليمية والدينية.

حضر المباحثات،طبقا لبيان الديوان الملكي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من الوزراء، والسفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش، والوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.