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6 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح في مدينة غزة

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6 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح في مدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين اليوم الإثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح بمدينة غزة .


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 فلسطينيين كانوا استشهدوا في وقت سابق نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من النازحين بالشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة .


وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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