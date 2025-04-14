شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين اليوم الإثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي التفاح بمدينة غزة .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 فلسطينيين كانوا استشهدوا في وقت سابق نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من النازحين بالشعف شرق حي التفاح شرق مدينة غزة .



وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.