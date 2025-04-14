شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يزور قطر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الرئيس اللبنانى جوزيف عون في زيارة رسمية إلى قطر غدا الثلاثاء، بدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن تليها زيارة إلى الإمارات بنهاية أبريل الجارى، وفق صحيفة "اللواء" اللبنانية.

تتناول الزيارة بحث تطوير العلاقات الثنائية، والبحث فى ملفات ومن بينها الإجراءات المتخذة في ملف الاصلاحات، وأيضا تقديم الشكر لقطر على وقوفها إلى جانب لبنان ودعمها إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال مشاركة سفيرها في اللجنة الخماسية.

لن تشهد الزيارة توقيع لأي اتفاقيات، على أن يأتي العمل على الاتفاقيات بمرحلة لاحقة بعد تنفيذ لبنان ما هو مطلوب منه اقتصاديا وماليا وأمنيا.

من جهة ثانية، أكد الرئيس عون، خلال لقائه عضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكى بول جروف، فى بيروت اليوم، أن مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي.

من جانبه، أعرب المسؤول الأمريكى، عن استعداد واشنطن لاستمرار تقديم المساعدات لدعم لبنان.