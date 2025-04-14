شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: استعدادات فى الشوارع لزيارة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ الكويت أنه تزامنًا مع وصول ضيف البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سيتم اليوم (الإثنين) تنفيذ إغلاق مؤقت لبعض الطرق اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الكويت وحتى وصول الضيف.وفق صحيفة"الأنباء الكويتية".

‎وأوضحت أن الإغلاق يشمل الطريق الممتد من المطار الأميري إلى طريق الملك فيصل بطول امتداده، وحتى التقائه مع الطريق الدائري السادس، ثم باتجاه طريق الملك فهد وصولًا إلى بوابة قصر بيان.

ودعت الإدارة العامة للمرور مرتادي هذه الطرق إلى التعاون مع رجال الأمن، واتباع الإرشادات المرورية، مع اتخاذ الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة خلال فترة الإغلاق المؤقت.