شكرا لقرائتكم خبر عن مصير اللبنانيين المفقودين بسوريا فى مقدمة المباحثات.. رئيس وزراء لبنان يلتقى الشرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني فى قصر الشعب فى دمشق، حيث عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

ووصل سلام إلى مطار دمشق ، اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى ، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ووفق صحيفة "اللواء" اللبنانية إن بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا منذ سنوات طويلة، يأتى فى مقدمة أولويات الزيارة، وقد أشارت الصحيفة إلى معلومات تفيد باستشهاد عدد كبير منهم م و جارى البحث عن جثامينهم، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من اي جهة رسمية لبنانية او سورية.

وسيتم أيضا بحث ملف عودة النازحين السوريين، بعدما شكل مجلس الوزراء لجنة خاصة لهذا الملف تضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الشؤون الاجتماعية والخارجية، الدفاع، الداخلية العدل والعمل. وهي اعدت خطة لإعادة 400 الف نازح خلال فترة قريبة.

وهذه الزيارة ستمهد لزيارات وزارية لاحقة تشمل وزراء الاقتصاد والاشغال العامة والنقل والزراعة وغيرها من وزارات معنية بالعلاقات البينية بين لبنان وسوريا، للبحث في الاتفاقات المعقودة ودرس ما يجب الغاؤه منها وما يجب وضع اتفاقات جديدة له.