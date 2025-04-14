شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة رجوة الحسين تحمل طفلتها في أول زيارة رسمية لها خارج الأردن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

لفتت الأميرة إيمان بنت الحسين، البالغة من العمر 8 شهور، ابنة ولى العهد الأردني الحسين بن عبد الله، الأنظار إليها في أول زيارة رسمية لها، خارج المملكة الأردنية، إلى مملكة البحرين، برافقة والديها، ولى عهد الأردن، والأميرة رجوة الحسين.

واستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأميرة الصغيرة برفقة والديها، الأمير الحسين بن عبد الله، ورجوة الحسين في قصر الصخير.

ولهذه المناسبة، اختارت الأميرة رجوة، المولودة في السعودية والمعروفة بأناقتها في اختيار الأزياء، إطلالة باللونين الأبيض والأزرق من دار الأزياء اللندنية إرديم، تضمنت تنورة متوسطة الطول مزينة بالزهور وبلوزة بأكمام قصيرة، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض بكعب عالٍ من الدانتيل من مانولو بلانيك، بينما حملت طفلتها على ذراعها.

وتألقت الأميرة إيمان بفستان كريمي اللون، مزود بتنورة من التول، ونسقته مع حذاء جلدي باللون الوردى.

وتحمل الطفلة نفس اسم عمتها وشقيقة ولي العهد الحسين الصغرى، الأميرة إيمان بنت عبدالله.

وعلى الرغم من كونها الابنة البكر للوريث، فإن الأميرة إيمان ليست ضمن ترتيب خلافة العرش الأردني، حيث يحق فقط للورثة الذكور أن ينضموا إلى هذا الترتيب.