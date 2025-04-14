شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 50983 شهيدا، والإصابات إلى 116274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن من بين الحصيلة 1613 شهيدا، و4233 مصابين منذ 18 مارس.

وأضافت المصادر أن 39 شهيدا، و118 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانات.