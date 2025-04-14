شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعلن عن تقديم 1.6 مليار يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد الأوروبى عن عزمه تعزيز السلطة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين الذى يدعون إليه، على الرغم من معارضة إسرائيل.

واعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي اعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 1.6 مليار يورو للفلسطينيين مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر الأبيض المتوسط ​"​دوبرافكا سويكا" في لوكسمبورج، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعلن عن حزمة كبيرة" من المساعدات المالية.

أوضح المفوض الأوروبي أن "هذا أمر بالغ الأهمية لأننا نريد أن نعرف كيف ستحكم السلطة الفلسطينية، ليس الضفة الغربية فحسب، بل غزة أيضا".. مضيفا أن الإصلاحات الأولية، لا سيما في المجال الاجتماعي، قد بدأت بالفعل.

ودعا عدد من الوزراء الأوروبيين إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث يستمر الوضع في التدهور.

وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" إنه "يتعين علينا العودة إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن".

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد مصطفى" مع وزراء من الدول الأعضاء السبعة والعشرين بعد ظهر اليوم /الاثنين/ لتقييم الوضع ومناقشة الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلن الأوروبيون عن تقديم 400 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين، وجعلوا الإفراج عن مساعداتهم الإضافية مشروطا بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

وكانت فرنسا الأسبوع الماضي قد اعلنت أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في شهر يونيو المقبل" في مؤتمر سترأسه بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك.

من جهته أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبدالفتاح دولة اليوم الاثنين،أن الاتحاد الأوروبي حريص على رفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية لإيمانه بأن حل الصراع الراهن يتحقق من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وأن تكون السلطة هي الجهة الادارية المخولة بإدارة الشأن الفلسطيني رسميا .

وقال دولة ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إن رفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية جزء من برنامج الإصلاح الذي تعكف عليه الحكومة الفلسطينية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يرغب في الاطمئنان في أن الدعم الذي يقدمه يدار بشكل مؤسسي سليم .

وأكد أن المؤسسات الفلسطينية قادرة على إدارة الشئون الداخلية ، معتبرا أن حزمة المساعدات الاوروبية ستشكل عاملا مساعدا إلا أن السلطة الفلسطينية بحاجة الى المزيد من الدعم .

وكان دبلوماسي أوروبي، قد أكد في وقت سابق بأن الحوار السياسي بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي الذي سينطلق اليوم الاثنين، سيبحث خطة دعم السلطة من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات.

ويعقد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية اليوم في (لوكسمبورج) أول اجتماع من نوعه ضمن إطار الحوار السياسي رفيع المستوى؛ لمناقشة قضايا سياسية محورية والعلاقات الثنائية بين الجانبين.