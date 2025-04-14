شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون ينفذون أعمالا تخريبية ويجرفون الأراضى الزراعية بقرى فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أقدم مستوطنون اليوم الاثنين، على تجريف أراض زراعية فى قرية البرج ومسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم إن مستوطنين جرفوا أراضى زراعية للمواطن سعيد رباع العمور، فى منطقة الركيز بمسافر يطا، وهدموا سلاسل حجرية، وقطعوا عددا من الأشجار والسياج الذى يحيط بالأرض، كما طارد مستوطنون رعاة الأغنام في منطقة شعب البطم والمنطقة الشرقية لقرية ماعين بمسافر يطا وجرفت آليات الاحتلال والمستوطنين أراض لشق طرق استيطانية في قرية البرج وبلدة الظاهرية جنوب الخليل.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وأراضيهم، خاصة المصنفة "ج"، لشق طرق استعمارية وبناء بؤر استيطانية جديدة بدعم من دولة الاحتلال .. وفى سياق متصل، اقتلع مستعمرون نحو 50 شجرة زيتون فى بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر لـ"وفا"، بأن مستوطنين من مستعمرة "ليشم" المقامة على أراضى المواطنين، أقدموا على خلع وتكسير نحو 50 شجرة زيتون في منطقة "عراق التوتة" شرقى البلدة، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عبد الله.

في سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مئات المستوطنين يقودهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، إضافة إلى إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الموقع الأثري، ومنعت المواطنين من الدخول اليه، فيما تشهد البلدة انتشارا واسعا لجنود الاحتلال.