شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد رشيد خطابى: القضية الفلسطينية فى صلب اهتمامات جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية ظلت طوال عقود في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية مساندة لمشروعيتها في مختلف المحافل، وخاصة في الأمم المتحدة ومنتديات الحوار مع دول ومنظمات مماثلة على درب تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال خطابي في تصريح اليوم الاثنين "مرت 80 سنة على إنشاء جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية تسعى لمد جسور التعاون بين الدول الأعضاء، وصيانة سيادتها وتسوية النزاعات بالطرق الودية ،وخدمة أهداف السلم والأمن والتنمية المشتركة.

وأضاف أنه منذ البداية، حرصت الجامعة على مؤازرة البلدان العربية التي كانت ما زالت ترزح تحت الاحتلال وتكافح من أجل التحرر والاستقلال بتعاون على الخصوص مع "مكتب المغرب العربي " بالقاهرة الذي كان يضم نخبة من الشخصيات الوطنية المغاربية.

وتابع: "أن الجامعة العربية مرآة حقيقية للواقع العربي بتعقيداته وتناقضاته وآماله وطموحاته، وحصنا لحماية المصالح العربية العليا ، وتثمين الإرث الحضاري والثقافي للعالم العربي ومؤهلاته البشرية والتنموية .

وأشار إلى أن الأزمات والوقائع أظهرت أن قوة الجامعة العربية تكمن في المقام الاول في قوة دولها ومدى دعمهم لها والالتزام بقرارات وتوجهات مراكز القرار بتنفيذ ومتابعة من جهاز الأمانة العامة .

ونوه إلى حرص الجامعة العربية على تسخير قدراتها التنظيمية وقوتها الاقتراحية لتنسيق السياسات والتشريعات والأنظمة في مختلف مجالات التعاون العربي المشترك مواكبة للتطورات العميقة التي شهدها العالم وسعيا وراء تحقيق التكامل الاقليمي المنشود .

واستطرد قائلا: "ونحن نعيش في زمن الذكاء الاصطناعي والابتكار والتطور التكنولوجي والمعرفي، فإن التحديات أمام جامعة الدول العربية قد تكون أصعب مما مضى بما يتطلب الأمر من ضرورة الإسراع بمسارات الاندماج وتحقيق مزيد من التفاعل مع القضايا العربية ومسايرة المبادرات الهادفة إلى الدفع بمسارات التنمية المستدامة ، وإرساء مقومات الحكم الرشيد ودولة القانون ومحاربة التطرف بكل أشكاله.

واختتم خطابي تصريحه بقوله: "في الذكرى 80 لتأسيس هذه المنظمة العتيدة ، نؤكد أننا جميعا في مركب واحد ولن نصل بر الأمان سوى بالإرادة الجماعية المخلصة وبالتضامن الثابت والوفاء لروح الميثاق والإصلاح المتجدد لأدائها وفق رؤية فعالة ورصينة".