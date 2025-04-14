شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والان مع تفاصيل الخبر

في إطار زيارته إلي بيروت لافتتاح منتدي التنمية المستدامة المنعقد بالشراكة مع الإسكوا، قام أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في مقر إقامته صباح اليوم الاثنين 14 الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث أكد الأمين العام مجدداً علي مساندة الجامعة للبنان ووقوفها ودولها الأعضاء إلي جانبه لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية، مع التأكيد علي أهمية اضطلاعه بالإصلاحات التي تمكنه من تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين، وكذلك تثبيت سيادته على كامل أراضيه وبسط الدولة لسلطتها علي كل التراب اللبناني و تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، حيث أوضح الأمين العام الاجماع العربي والإسلامي علي ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الفاعلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله.