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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى جنين ويعتقل شابا فلسطينيا

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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى جنين ويعتقل شابا فلسطينيا

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، مستشفى جنين الحكومى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من جنود جيش الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن.

ويتواصل لليوم الـ84، عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 36 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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