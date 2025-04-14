شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى جنين ويعتقل شابا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، مستشفى جنين الحكومى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من جنود جيش الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن.

ويتواصل لليوم الـ84، عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 36 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين.