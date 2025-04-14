شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: هجمات الدعم السريع على مخيمات النازحين جريمة إنسانية مكتملة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت شبكة أطباء السودان، الهجمات العنيفة التي شنتها ميليشيا الدعم السريع على مخيمى زمزم للنازحين، وأبو شوك، ووصفت هجمات الدعم السريع على النازحين، بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ووصفتها بأنها "جريمة إنسانية مكتملة الأركان".

وقالت الشبكة في بيان رسمي اليوم الاثنين: "نتابع ببالغ الأسى ما تعرض له الأبرياء في معسكر "زمزم" بالفاشر ومعسكر "أبو شوك" من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقتل وتشريد وتجويع ممنهج من قبل الدعم السريع، إننا في شبكة أطباء السودان ندين وبأشد العبارات صمت وتقاعس المجتمع الدولي ابتداءً من منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكل منظماتها وهيئاتها، وكذلك المنظمات الدولية غير التابعة لها، لموقفهم العاجز الذي يؤدون فيه دور المتفرج أمام هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة".

وتابع البيان: "تعتبر الشبكة أن الموقف الدولي الصامت، والمواقف الباهتة لبعض الجهات الفاعلة، لا يمكن تفسيرها إلا كتواطؤ غير مباشر، وتخلي مفضوح عن المسؤوليات الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تأسست عليها هذه المنظمات".

وأكد أطباء السودان، أن ما يجري في زمزم ليس مجرد أزمة عابرة، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان وموثقة من قبل أفراد الدعم السريع، وأن عدم اتخاذ أي خطوات فعالة لوقفها يُعد تقصيرًا فادحًا في حماية المدنيين العُزّل، ويُشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.

واختتم البيان :"فإننا في شبكة أطباء السودان نحمّل المجتمع الدولي كامل المسئولية الأخلاقية والقانونية عن كل ما جرى ويجري، ونطالب بتحقيق دولي عاجل عن عمليات الهجوم على معسكر زمزم وتشريد أهله وتصفية المدنيين فيه بدم بارد وحرق منازلهم كما نطالب بإجراءات فعلية لحماية المدنيين، ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم".