شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 52 مدنيا واحتراق 900 منزل في سلسلة هجمات للدعم السريع على أم كدادة والان مع تفاصيل الخبر

شنت ميليشيا الدعم السريع، سلسلة هجمات على محلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، على مدار 3 أيام، ما أودى بحياة 52 مدنيًا على الأقل، وإحراق 900 منزل، بعد أن اجتاحت الميليشيا المدينة 10 إبريل الجارى.

ومن جهتهم قال محامو الطوارئ في بيان رسمي :"الدعم السريع هاجمت أم كدادة وقامت بتصفية 52 مدنيًا داخل المدينة، كما اقتحمت المستشفى المحلي واعتدت على المرضى وأعدمت أفراد الطاقم الطبي".



واتهم البيان الدعم السريع بتنفيذ عمليات حرق واسعة للمنازل ونهب للممتلكات، وأشار إلى فقدان عشرات الأشخاص من المدنيين، علاوة على حالات نزوح جماعي.



ومن ناحيتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بفرار 240 أسرة إضافية من أم كدادة، السبت، بسبب الاشتباكات بين الدعم السريع والجماعات القبلية المسلحة.



وأشارت إلى أن النزوح الجديد يأتي بعد هروب 3500 أسرة من المدينة بالتزامن مع هجوم الدعم السريع في 10 أبريل الحالي، وقالت المنظمة إن نحو 900 منزلًا احترق في المدينة التي لا يزال الوضع فيها متوترًا.

وفرضت قوات شوقارة، وهي جماعة ذات أساس قبلي تجد دعمًا من الجيش، سيطرتها على أم كدادة في فبراير 2024 بعد إبعاد قوات الدعم السريع من المنطقة، كما نجحت في صد هجماتها العديدة قبل أن تهاجم بقوة أكبر وتسيطر على المدينة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.