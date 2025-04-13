شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة في الرباط دعماً لفلسطين ورفضاً لعدوان الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق عشرات الآلاف من المغاربة، في مسيرة حاشدة نظمت اليوم /الأحد/ في العاصمة الرباط؛ دعماً لأبناء غزة، مؤكدين تضامنهم الثابت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وتوجه المشاركون في المسيرة بتحية للمقاومة الفلسطينية، مشيدين بصمود سكان غزة لأكثر من سنة ونصف في وجه القصف والمجازر والتجويع.

شاركت في المسيرة، قيادات سياسية وحزبية ومدنية، بالإضافة إلى مشاركة فعالة للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني.



كما شارك في المسيرة، السفير الفلسطيني لدى المغرب، جمال الشوبكي، الذي قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "لسنا وحدنا، فهذه الصرخة التي أطلقها الشعب المغربي اليوم رفضًا لإبادة شعبنا ومخطط التهجير، تؤكد أن الشعوب الحرة ما زالت في المشهد، وهي تساند قضيتنا العادلة وستنتفض من أجلها، وأن انتصار الشعوب على المحتل في نهاية المطاف هو حتميّة تاريخية".