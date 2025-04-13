شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجمات على مخيمات النازحين وفرق الإغاثة قرب الفاشر بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استهداف موظفي الإغاثة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ.