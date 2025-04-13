شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم /الأحد/، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية، تستغرق يومين.



وتأتي الزيارة استكمالاً للزيارة الأخيرة التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، حيث سيجري رئيس الوزراء الأردني مباحثات مع عدد من المسئولين الأمريكيين، تتناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.



يرافق رئيس الوزراء الأردني - خلال الزيارة - وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.