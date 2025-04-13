شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقي يؤكد لوفد "الكونجرس" دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لوفد من الكونجرس الأمريكي، اليوم /الأحد/، موقف بغداد الثابت في دعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة؛ بما يسهم في ترسيخ السلام وتحقيق الازدهار.



وأكد المشهداني - خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي وأعضاء من السفارة الأمريكية بالعراق، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين؛ في إطار اتفاقية "الإطار الاستراتيجي"، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية - أهمية اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" بين البلدين؛ باعتبارها حجر الأساس في العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة تفعيل بنودها بما يضمن المصالح المتبادلة بين البلدين، خصوصاً في مجالات تنمية الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة.



وبدوره، أكد وفد الكونجرس الأمريكي - بحسب بيان أصدره مكتب رئيس النواب العراقي، وأذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - التزام بلاده بدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.



وضم وفد الكونجرس: النائب آدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، والنائبة سارة جيكوبز، والنائب مايكل بومغارتنر، والنائب جورج وايتسايدز، والنائب وزلي بيل، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، وعدد من مستشاري وأعضاء الكادر المهني في لجنة القوات المسلحة.