شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يستقبل الرئيس الإندونيسي في زيارة رسمية ليومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الأحد/، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للأردن تستمر يومين.



وكان في الاستقبال: الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش، والسفير الإندونيسي لدى الأردن آدي بادمو سارونو.



وجرت للرئيس الإندونيسي مراسم استقبال رسمية.

ورافقت طائرة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بالضيف.