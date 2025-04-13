شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان و5 مصابين بـ"المواصي".. والاحتلال يجبر الآلاف على النزوح في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم /الأحد/، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال استهدف منتجعا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب خمسة آخرون، جرّاء قصف نفذته قوات الاحتلال على ورشة في منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة.



وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال أجبرت أهالي العديد من أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على النزوح وإخلائها تحت تهديد القصف.



وطالبت سلطات الاحتلال، آلاف الفلسطينيين في أحياء: قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورة اللوت، الفخاري، وأحياء بني سهيلا الجنوبية، بمغادرتها فورًا؛ تمهيدًا لقصفها، والانتقال الفوري غربًا إلى مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي.