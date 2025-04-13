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ليبيا: تراجع معدلات انتاج النفط الخام إلى مليون و395 ألف برميل

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ليبيا: تراجع معدلات انتاج النفط الخام إلى مليون و395 ألف برميل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى مليون و395 ألف برميل مقارنة مع مليون و397 ألف برميل أمس الأول الجمعة.


وذكرت المؤسسة - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم /الأحد/ - أن إنتاج الغاز ارتفع الى مليارين و 474 ألف قدم مكعب، مقارنة مع مليارين و 463 الف قدم مكعب خلال نفس الفترة .


وأشارت الى أن إنتاج المكثفات ارتفع الى 52 ألفا و970 برميلا، مقارنة ب 52 ألفا و911 برميلا .


وتواصل شركات النفط الليبية أعمال تشغيل الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة من أجل زيادة الإنتاج والوصول لخطة المليوني برميل يوميا التي تستهدفها مؤسسة النفط .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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