الخليج اليوم .. أمير قطر يتقدم مستقبلي الرئيس المصري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة خليجية ، حسب بيان للرئاسة المصرية اليوم الأحد .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، تقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة صرح ، في بيان صحفي نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأنه من المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد الرئيس المصري لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.