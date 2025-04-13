الخليج اليوم .. رئيس الإمارات يستقبل نظيره السوري والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

وكان في استقبال الرئيس الشرع والوفد المرافق له في مطار البطين في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات.

وتوجه الرئيس الشرع يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني ووفد مرافق إلى الإمارات اليوم الأحد، في أول زيارة إلى الإمارات منذ تنصيبه.

الشرع يصل إلى الإمارات في زيارته الأولى إليها برفقة وزير خارجيته الشيباني / سانا

وكتب وزير الخارجية الشيباني عبر منصة "إكس" مرفقا صورته مع الرئيس الشرع على متن الطائرة: "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

الشرع يصل إلى الإمارات في زيارته الأولى إليها برفقة وزير خارجيته الشيباني / سانا

وقال مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين".

سانا

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أوضحت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن زيارة متوقعة للرئيس السوري أحمد الشرع ستكون اليوم الأحد.

وكتبت الصحيفة: "تحسين العلاقات مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، يعد أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الشرع منذ توليه منصبه".

وكان الشرع قد زار ثلاث دول عربية منذ استلامه الرئاسة، هي السعودية والأردن ومصر. كما سبق أن زار أمير قطر، تميم بن حمد، سوريا في يناير الماضي، ليكون أول زعيم عربي يزور دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

المصدر: RT + صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية