رئيس النواب الأردني يؤكد أهمية مضاعفة جهود وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أهمية مضاعفة جهود وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة، مثمنًا دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، بمقر المجلس اليوم /الأحد/، سفيري اليابان وأستراليا في لقاءين منفصلين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وخاصة البرلمانية منها.



وخلال اللقاء مع السفير الياباني، قال الصفدي "إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يؤمن بأهمية تعزيز العلاقات المشتركة ودور اليابان الحيوي"، معربًا عن التقدير الكبير لدور اليابان الداعم للأردن في مختلف المجالات.



من جانبه..أوضح سفير الياباني أساري هيديكي "أن الملك عبدالله الثاني صوت الاعتدال ويدعو دائمًا للسلام، ويجب الإصغاء للحديث الذي يقدمه من أجل سلام وأمن المنطقة"، مؤكدًا أن الأردن شريك قوي وموثوق بالنسبة لبلاده.



وأكد استمرار دعم اليابان للأردن، كما أن هناك برامج قائمة الآن مع العديد من منظمات المجتمع المدني في المملكة، قائلًا "إن بلاده تشعر بالألم لما يجرى في غزة، وهي تدعم حل الدولتين وتؤمن بكل الخطوات التي يقدمها الأردن لأمن واستقرار المنطقة ووقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة".



وخلال اللقاء مع السفير الأسترالي، قال الصفدي "إن الأردن وأستراليا يتمتعان بعلاقة صداقة وتعاون وثيقة تمتد لـ100 عام، وهي علاقات ترتكز على المصالح المشتركة ويجب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".



من جانبه..أكد سفير أستراليا برنارد لينش دعم بلاده لجهود الأردن لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أهمية تعزيز التعاون الأردني الأسترالي المشترك؛ خدمة لتاريخ طويل من الصداقة بين البلدين.



وفي السياق، التقى رئيس مجلس النواب الأردني مع سفير العراق لدى المملكة عمر أحمد كريم البرزنجي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها.



وقال الصفدي "إن الأخوة والمحبة ستبقى عنوانًا للعلاقات الأردنية العراقية، وإن ما يجمع البلدان من تاريخ وروابط متينة واجب أن نبني عليه بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين".



وأضاف "أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يحرص دائمًا على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق"، مؤكدًا أهمية التنسيق البرلماني المشترك خدمة لقضايا البلدين وقضايا أمتنا الرئيسية.



وأوضح أن الملك أعرب بوضوح وثبات في أكثر من موقف بأن الأردن ينظر بأهمية لدور العراق المحوري بالمنطقة، ولدينا حرص بمختلف مؤسسات وسلطات الدولة على علاقات متينة مع العراق، الأمر الذي يستدعي جهودًا متبادلة ومتواصلة للبحث دائمًا عما يجمعنا من مشتركات كثيرة.



وبدوره..أكد سفير العراق أهمية تعزيز التعاون المشترك خاصة في الشأن البرلماني، وتعزيز مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والتعليمي المشترك، قائلًا "إن علاقات البلدين قوية ومتينة، ونعتبر الأردن السد المنيع والقوي للعراق".