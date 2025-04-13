شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى المعمداني: الاحتلال دمر مباني العمليات الجراحية والطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير المستشفى الأهلي العربي المعمداني الدكتور فضل نعيم، أن قصف المستشفى أسفر عن تدمير مباني قسم العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ والتوليد ووحدة الأكسجين وأجزاء كبيرة من المستشفى.

وقال الدكتور نعيم - في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية - "مستشفى المعمداني تقدم الخدمة الصحية للعدد الأكبر من المواطنين وبعد قصف المستشفى سيتم توزيع هؤلاء المرضى على المستشفيات الأخرى والتي هي بالفعل مكتظة بالمصابين وغير مؤهلة لتقديم الخدمات الصحية الكاملة وهو ما سينعكس على صحة المصابين والمرضى وقد يؤدي الى فقد حياتهم او إصابتهم باعاقات دائمة".

وناشد مدير المستشفى، جميع المؤسسات القانونية والدولية والصحية العالمية بأن تكون سندا ودعما للمؤسسات الصحية في قطاع غزة وتوفير الحماية الكافية لتلك المؤسسات وأن تضمن بألا تكون هذه المؤسسات مرة أخرى هدفا للاعتداء والتدمير لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وشدد على أن صحة المواطن تؤمن من خلال توفير أماكن آمنة وتأمين العاملين في القطاع الصحي سواء العاملين في المستشفيات أو طواقم الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني لتأمين خدمة آمنة لكل المواطنين.

وفي السياق، أكد الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ، أن القطاع الصحي في غزة يواجه انهيارا شبه كامل جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال الدكتور الدقران "إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق المنظومة الصحية بقصفه المستشفى المعمداني وتدمير أجزاء واسعة من المستشفى مما أسفر عن خروجه عن الخدمة ، منوها بأن إخلاء المستشفى من المرضى والمصابين وتركهم دون مأوى يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أن المستشفيات المتبقية التي لا تزال تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في قطاع غزة تعمل في ظروف سيئة للغاية في ظل عدم وجود الإمكانيات من مستلزمات طبية وأدوية.

وأشار إلى أننا على أعتاب انهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب الاستهداف المتكرر للمستشفيات من قبل جيش الاحتلال ، لافتا إلى أن أكثر من 85% من مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة وكذلك المراكز الصحية ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر القطاع ويمنع ادخال الأدوية والمستلزمات الطبية الى المستشفيات المتبقية والتي تعمل الآن بشكل جزئي.

وأوضح أن مستشفى المعمداني هو المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في مدينة غزة في ظروف سيئة وصعبة للغاية وبعد قصفه وإخراجه عن الخدمة انضم إلى المستشفيات التي أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

وشدد على العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة أن تقف أمام مسئولياتها لمنع استمرار هذا العدوان ضد المنظومة الصحية وتوفير الحماية الدولية لكل المنشآت الصحية والعاملين بها والطواقم الطبية في غزة حيث قتل الاحتلال أكثر من 1500 من كوادرنا الطبية ودمر أكثر 140 سيارة اسعاف.

وكانت صحة غزة قد طلبت من المرضى والمصابين التوجه إلى مجمع الشفاء ومستشفى الكويت والقدس بعد استهداف مستشفى المعمداني.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته المكثفة على قطاع غزة ، حيث قام أمس بقصف المستشفى المعمداني شمال مدينة غزة بصاروخين بزعم استخدامه من قبل حركة حماس للتخطيط لهجمات ضد جيش الاحتلال.

من جانبه أكد الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح أن رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يسعى على الإطلاق إلى عقد تهدئة تنهي الحرب على غزة، وذلك بوضع شروط جديدة، لم تكن تحظى بأي موافقة فلسطينية ، ومن ضمنها الإصرار على إطلاق سراح 11 من المحتجزين في القطاع بدلا من الإفراج عن 9 من المتفق عليهم.

وقال الحرازين - في مداخلة لقناة - " إن نتنياهو يحاول وضع العصى في الدواليب خاصة فيما يتعلق بقضية المناورة على عامل الوقت في محاولة لتخدير أهالي المحتجزين في القطاع وكذلك تخدير الإدارة الأمريكية لإطالة أمد الحرب والقتل في غزة".