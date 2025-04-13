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غارات أمريكية على منطقة "المهاذر" بمديرية سحار اليمنية

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غارات أمريكية على منطقة "المهاذر" بمديرية سحار اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

الأحد، 13 أبريل 2025 03:29 م

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على منطقة المهاذر بمديرية سحار اليمنية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف عدد من القطع الحربية "المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانية، غارات جوية على اليمن، بحجة تعطيل الملاحة الدولية من قبل جماعة أنصار الله الحوثي في البحر الأحمر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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