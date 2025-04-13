شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقي يعلن توقيع عقد مشروع الأنبوب البحري الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني السواد، اليوم /الأحد/، عن توقيع عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير بطاقة تصميمية تبلغ مليونين و400 ألف برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي - في بيان للوزارة بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن شركة نفط البصرة وقعت عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير، مع ائتلاف شركتي ( MICOPERI الإيطالية وESTA التركية)، بطاقة تصميمية تبلغ مليونين و400 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تأمين مرونة واستقرار في عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية، موضحاً أن الطاقة التشغيلية للأنبوب ستكون بحدود مليوني برميل يومياً.

وبين أن المرونة تتمثل في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاثة منافذ (ميناء البصرة، وميناء خور العمية، والمنصة العائمة)، مشيرا إلى أن المشروع تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ويتضمن مدّ أنبوب بحري بقطر 48 عقدة، وبطول 61 كيلومتراً في الجزء البحري و9 كيلومترات في الجزء البري، بالإضافة إلى منصتين بحريتين، واحدة في ميناء البصرة النفطي، والأخرى في ميناء العمية النفطي، فضلاً عن عوامة بحرية عائمة لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصالات ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية.