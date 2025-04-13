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الاحتلال يقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ويفرض مخالفات على المركبات

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الاحتلال يقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ويفرض مخالفات على المركبات

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفرضت غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق جسر سلوان، وفرضت مخالفات على عدد من المركبات.

وتأتي هذه الغرامات كوسيلة عقاب يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين، إذ تفرضها تحت ذرائع وحجج واهية، ففي العشرين من نوفمبر العام الماضي، فرض الاحتلال غرامة بقيمة 50 ألف شيقل على مواطن مقدسي وزوجته بذريعة ركن مركباتهما في أرض يدعي أنها مقبرة يهودية في بلدة سلوان.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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