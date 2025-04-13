شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه من أجل استقبال الحالات المرضية مجددا، مناشدا العالم التدخل والضغط على الاحتلال لحماية المنشآت الطبية وإدخال المستشفيات الميدانية والوقود.

وقالت هيئة الدفاع المدني بغزة إنه لا صحة لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.