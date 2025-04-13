اخبار الخليج

صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه

0 نشر
0 تبليغ

صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأحد، 13 أبريل 2025 10:44 ص

أكدت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء الطبي بخان يونس يعمل بشكل جزئي ونعجل بترميمه من أجل استقبال الحالات المرضية مجددا، مناشدا العالم التدخل والضغط على الاحتلال لحماية المنشآت الطبية وإدخال المستشفيات الميدانية والوقود.

وقالت هيئة الدفاع المدني بغزة إنه لا صحة لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements