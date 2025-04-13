شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: كل شخص في غزة تم تهجيره قسريا من 6 إلى 19 مرة والان مع تفاصيل الخبر

سلطت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين علي المعاناة المستمرة للناس في غزة قائلة في تقرير لها أن كل شخص في غزة خلال هذا العدوان تم تهجيره قسريا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي من 6 إلى 19 مرة.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية مقلقة للغاية خصوصا في الشمال، مؤكدة أن هناك منهجية تهجير قسري تتم بنفس الأسلوب الذي تم في غزة"

ومن جانبها أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام، تمارا الرفاعي على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار القصف والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.