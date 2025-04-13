شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، صباح اليوم /الأحد/، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحجة الأعياد اليهودية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 189 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة.