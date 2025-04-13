شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطاقة السعودى والأمريكى يبحثان تعزيز العمل البحثى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، السبت، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت والوفد المرافق له، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.



واطلع الوزير الأمريكي -خلال لقائه مع نظبره السعودي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض وفقا لوكالة الأنباء السعودية- على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.