شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى يرحب باستضافة سلطنة عمان للمحادثات بين إيران وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستضافة سلطنة عمّان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البديوي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية ، أن استضافة السلطنة لهذه المحادثات، يأتي من خلال نهجها الحكيم في تعزيز لغة الحوار وبناء جسور التفاهم بين الدول، وحرصها الدائم والمستمر على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تسعى دائمًا ومن خلالها علاقاتها الوثيقة والمتينة مع الدول، إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات، وتقديم المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة والعالم، وبذل الجهود كافة لدفع استقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وأعرب البديوي عن تطلعاته بأن تسفر هذه المحادثات البناءة إلى نتائج جيدة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.