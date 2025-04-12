البديوي يرحب باستضافة سلطنة عمّان للمحادثات الإيرانية الأمريكية

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المحادثات الإيرانية الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستضافة سلطنة عمّان للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد أن استضافة السلطنة لهذه المحادثات، يأتي من خلال نهجها الحكيم في تعزيز لغة الحوار وبناء جسور التفاهم بين الدول، وحرصها الدائم والمستمر على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وذكر أن دول مجلس التعاون تسعى دائمًا ومن خلالها علاقاتها الوثيقة والمتينة مع الدول، إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات، وتقديم المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة والعالم، وبذل الجهود كافة لدفع استقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه المحادثات البناءة إلى نتائج جيدة تسهم في فتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.