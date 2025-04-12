شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. مقتل 100 شخص في هجمات للدعم السريع بدارفور والان نبدء بالتفاصيل

هجمات الدعم السريع في السودان

الحرب في السودان

الدمام - شريف احمد - قالت مسؤولة أممية، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع، شنت هجومًا استمر يومين على مخيمات للنازحين، كانت قد تعرضت بالفعل لمجاعة.وأشارت إلى أن تلك الهجمات مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 20 طفلا وتسعة من عمال الإغاثة في منطقة دارفور.وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا - سلامي، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجومًا على مخيمي زمزم وأبو شروق ومدينة الفاشر القريبة، عاصمة إقليم شمال دارفور.وتخضع مدينة الفاشر لسيطرة الجيش، الذي قاتل قوات الدعم السريع منذ انزلاق السودان في حرب أهلية قبل عامين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة، على الرغم من أن النشطاء يقولون إن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير.وأضافت منسقة الأمم المتحدة أن تسعة من عمال الإغاثة قتلوا خلال عملهم بأحد المراكز الصحية القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل" في مخيم زمزم.وقالت "نيكويتا- سلامي"، إن "هذا يمثل تصعيدا مميتًا آخر وغير مقبول في سلسلة من الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ بدء هذا الصراع قبل نحو عامين".