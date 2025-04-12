شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "كنائس من أجل السلام" تدعو لإنهاء الحصار على غزة ووقف القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الدكتورة ماي إليس كانون المديرة التنفيذية لمنظمة كنائس في الشرق الأوسط من أجل السلام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء الحصار على غزة وإعطاء حقوق الفلسطينيين والسماح إلى العودة للحياة العادية ووقف القصف الموجهة ضد غزة.



وقالت كانون - في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية) - أن هناك آلاف الشهداء الذين سقوط جراء التوسع الإسرائيلي في القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو في غزة، ..مشيرة إلى أن ما تفعله إسرائيلي سيؤدي إلى زيادة الكراهية والتطرف.



وأشارت إلى أن سياسة الحكومة الإسرائيلية لا إنسانية، قائلة إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا يرون الحقيقة التي نراها بسبب قيود الحكومة الإسرائيلية عليها والتي تنشر صورة مغايرة للحقيقة في المنصات الإعلامية حول العالم ولا تظهر صورة القتلى الجماعي للأطفال والنساء التي تقوم به.



ولفت إلى أنه تم اعتقال أكثر من ألفين إسرائيلي بسبب دعوتهم لإنهاء الاحتلال ووقف الحرب وتوقف عملية الإبادة الجماعية، مطالبة بحماية العاملين في القطاع الطبي، مؤكدة أن استهداف إسرائيل للمستشفيات يعد انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة صارخة.