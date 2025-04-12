اخبار الخليج

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال غزة

0 نشر
0 تبليغ

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين، اليوم /السبت/ إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة.


وأفادت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بينهم أطفال، بعد قصف طيران الاحتلال مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.


كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements