شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين، اليوم /السبت/ إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة.



وأفادت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بينهم أطفال، بعد قصف طيران الاحتلال مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.



كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.