شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت سلطنة عُمان بمسقط اليوم لقاء تاريخيًّا بين الدكتور عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف؛ لإطلاق عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيد: أنا فخور بالإعلان أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وقُمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم.وفق وكالة الأنباء العمانية .

وأضاف قائلا إن اللقاء جرى في أجواء ودِّية ساعدت على تقريب وجهات النظر، مما يعزِّز فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب عن شكره للطرفين على التزامهما بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار والتفاهم، والمساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نتائج بنّاءة ومستدامة.