شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف المؤتمر الدولي لشبكة الشرق الأوسط لـ الإدارة العامة أبريل الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأردن من 28 إلى 30 شهر أبريل الحالي، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث الإدارة العامة "مينابار".



وقال رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، في تصريح صحفي اليوم /السبت/، إن المؤتمر، الذي تنظّمه الشبكة بعنوان: "الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات، المرونة، وآفاق المستقبل"، يحظى بمشاركة واسعة وحضور نوعي من المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإدارة العامة وأجهزة الخدمة المدنية، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء، ما يعكس مكانته كمنصّة رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال.



وأضاف أن المؤتمر يتضمّن مناقشة 129 ورقة بحثية تغطّي محاور متنوعة ومقاربات بحثية وتطبيقية، ويُشارك فيه ممثّلون عن 19 دولة، منها 14 عربية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين والباحثين والممارسين، ما يعزّز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع نطاق الحوار الإقليمي والدولي في قضايا الإدارة العامة.



يُشار إلى أن المؤتمر التاسع لـ"مينابار" يُعدّ امتدادًا لسلسلة مؤتمرات بدأت عام 2014 في البحرين، وتنقّلت بين دول عربية وأوروبية، لتعزّز من دور الشبكة في ربط البحث العلمي بالممارسة العملية في مجال الإدارة العامة على مستوى الإقليم.